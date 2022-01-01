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Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер
Danielle Panabaker
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Даниэль Панабэйкер
Danielle Panabaker
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Дата рождения
19 сентября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Даниэль Панабэйкер
Родилась 19 сентября 1987 года. Огаста, Джорджия, США.
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Фильмография Даниэль Панабэйкер
Ошибка времени
фантастика, триллер
2014, США
6.0
Почти замужем
комедия, мелодрама
2013, США
5.0
Девочки против мальчиков
триллер, драма
2012, США
4.0
Пираньи 3DD
ужасы
2011, США
6.0
Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика
2010, США
6.0
Палата
триллер, ужасы
2010, США
7.0
Пятница, 13-е
ужасы
2009, США
7.0
Твои, мои и наши
комедия, мелодрама, семейный
2005, США
5.0
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