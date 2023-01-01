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Боевой конь Боевой конь
Киноафиша Фильмы Боевой конь Боевой конь, 2011: актеры и роли
War Horse Боевой конь 2011 / США
7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Боевой конь, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Джереми Ирвин Джереми Ирвин Jeremy Irvine Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Тоби Кеббелл Тоби Кеббелл Toby Kebbell Том Хиддлстон Том Хиддлстон Tom Hiddleston Питер Муллан Питер Муллан Peter Mullan
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