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Боевой конь Боевой конь
Киноафиша Фильмы Боевой конь Награды и номинации фильма Боевой конь
War Horse Боевой конь 2011 / США
7.3 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Боевой конь

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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