Cast
Aleksandr Bolshakov
Kitaets
Arturs Pupols-Kochanevskiy
Chekh v kupe poezda
Cast and Crew
Writer
Vladimir Nesterenko, Sergei Sokolyuk
Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2010
World premiere
17 June 2010
Release date
|17 June 2010
|Russia
| Двадцатый Век Фокс
|18+
|17 June 2010
|Belarus
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|7 December 2011
|France
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|17 June 2010
|Kazakhstan
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|11 November 2010
|USA
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|17 June 2010
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$4,000,000
Worldwide Gross
$1,838,858
Production
K3 Company, Igor Tolstunov Production Company (PROFIT), Fox International Productions (FIP)
Also known as
Chuzhaya, Alien Girl, The Alien Girl, Obca, Чужa, Чужая, 异客, 局外人