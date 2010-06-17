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Poster of Alien Girl
7.0
Alien Girl - Trailer
Kinoafisha Films Alien Girl
7.0

Alien Girl

, 2010
Chuzhaya
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Alien Girl
7.0
Alien Girl - Trailer
Alien Girl  Trailer

Cast

Natalya Romanycheva
Alien
Aleksandr Golubkov
Aleksandr Golubkov
Snot
Evgeny Tkachuk
Evgeny Tkachuk
Nimble
Kirill Polukhin
Kirill Polukhin
Baby
Anatoly Otradnov
Weight
Yevgeny Mundum
Yevgeny Mundum
Raspel
Oleg Baykulov
Aleksandr Bolshakov
Kitaets
Igor Gotesman
Fedor
Arturs Pupols-Kochanevskiy
Chekh v kupe poezda
Director Anton Bormatov
Writer Vladimir Nesterenko, Sergei Sokolyuk
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2010
World premiere 17 June 2010
Release date
17 June 2010 Russia Двадцатый Век Фокс 18+
17 June 2010 Belarus
7 December 2011 France
17 June 2010 Kazakhstan
11 November 2010 USA
17 June 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $1,838,858
Production K3 Company, Igor Tolstunov Production Company (PROFIT), Fox International Productions (FIP)
Also known as
Chuzhaya, Alien Girl, The Alien Girl, Obca, Чужa, Чужая, 异客, 局外人

Film rating

7.0
Rate 32 votes
6.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1983 In the Drama genre  872 In films of Russia  209 In films of 2010  74

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