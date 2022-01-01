Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Голубков
Александр Голубков
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Александр Голубков
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 сентября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
179 см
Биография Александра Голубкова
Родился 21 сентября 1982 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Александра Голубкова
Болевой порог
триллер, приключения, боевик
2019, Россия
5.0
Гоп-стоп
комедия
2010, Россия
4.0
Чужая
драма
2010, Россия
7.0
Все фильмы
Related video
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине