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Чужая
Отзывы о фильме «Чужая»
Чужая
2010 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.4
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Slowstrow
2 апреля 2015, 12:51
Думаю, что это очередное культовое кино для бандитов, пусть даже и бывших. Для кого-то ностальгия, для кого-то история, но то, что фильм заслуживает внимания, не обсуждается!! смотреть надо, это реалистичное кино про нашу страну
2 апреля 2015, 12:51
0
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qqmbika
2 апреля 2015, 12:51
Я думаю интересное кино, хоть и жестокое... на мой взгляд та же Бригада была на много добрей. Но всё равно с интересом посмотрю, жду премьеру!
2 апреля 2015, 12:51
0
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morozecc
2 апреля 2015, 12:51
только просмотрели "это" в кинотеатре, зрителей очень мало(молва не дремлет)
даже и не думала, что такую хрень в наше время кто-то снимает.
слов нет,есть для фильма одни сплошные минусы------ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!!сильнейшее разочарование!!
2 апреля 2015, 12:51
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benderov
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм очень порадовал... смотреть интересно и игра актеров по Станиславскому "верю".. мои многие знакомые сходили по второму разу.. фильм не понравится только молодой розовой публике, жрущей попкорн и ржущей над голливудским юмором... мужчинам смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО.. P.S. чернуха там конечно присутствует , но без перегибов и не напрягает..
РЕЗЮМЕ: мужской части к просмотру обязательно, хотя моей жене фильм тоже понравился.
2 апреля 2015, 12:51
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benderov
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
да.. забыл добавить Бумер мне тоже очень полюбился , но тут немного другой антураж) короче 9 из 10
2 апреля 2015, 12:51
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Jenechka
2 апреля 2015, 12:51
Очень понравилась картина. Была под впечатлением дня два,порекомендовала всем своим знакомым киноманам.
2 апреля 2015, 12:51
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даже и не думала, что такую хрень в наше время кто-то снимает.
слов нет,есть для фильма одни сплошные минусы------ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!!сильнейшее разочарование!!
РЕЗЮМЕ: мужской части к просмотру обязательно, хотя моей жене фильм тоже понравился.
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