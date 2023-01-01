Беспредел, 1989

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о выходе в прокат О фильме В исправительной колонии царят жестокие порядки, установленные администрацией и поддерживаемые среди заключенных с помощью воров в законе. Воровская «элита» творит свой суд и расправу над непокорными. Главный герой фильма не пожелал мириться с таким положение дел и вместе с несколькими заключенными, разделяющими его взгляды, попытался изменить беспросветную жизнь колонии. Противостояние двух неравных сил привело к бунту. Власти учинили новый беспредел и жестоко подавили стихийный протест заключенных… Развернуть 7.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 1989 Режиссер Игорь Гостев В ролях Андрей Ташков Антон Андросов Александр Мохов Лев Дуров Сергей Гармаш Все актеры и съемочная группа 1 постер

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