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Беспредел Беспредел
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Беспредел, 1989

1989 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

В исправительной колонии царят жестокие порядки, установленные администрацией и поддерживаемые среди заключенных с помощью воров в законе. Воровская «элита» творит свой суд и расправу над непокорными. Главный герой фильма не пожелал мириться с таким положение дел и вместе с несколькими заключенными, разделяющими его взгляды, попытался изменить беспросветную жизнь колонии. Противостояние двух неравных сил привело к бунту. Власти учинили новый беспредел и жестоко подавили стихийный протест заключенных…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1989
Режиссер
Игорь Гостев
В ролях
Андрей Ташков
Антон Андросов
Александр Мохов
Лев Дуров
Лев Дуров
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Беспредел 1 постер
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