Беспредел, 1989

В исправительной колонии царят жестокие порядки, установленные администрацией и поддерживаемые среди заключенных с помощью воров в законе. Воровская «элита» творит свой суд и расправу над непокорными. Главный герой фильма не пожелал мириться с таким положение дел и вместе с несколькими заключенными, разделяющими его взгляды, попытался изменить беспросветную жизнь колонии. Противостояние двух неравных сил привело к бунту. Власти учинили новый беспредел и жестоко подавили стихийный протест заключенных…