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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Нед Шмидтке
Ned Schmidtke
Киноафиша
Персоны
Нед Шмидтке
Нед Шмидтке
Ned Schmidtke
Дата рождения
19 июня 1942
Возраст
84 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Хочу как ты
(2011)
6.9
Нас приняли!
(2006)
6.8
Незваные гости
(2005)
Фильмография Нед Шмидтке
7.1
Хочу как ты
The Change-Up
комедия
2011, США
Смотреть трейлер
6.9
Нас приняли!
Accepted
комедия
2006, США
Смотреть трейлер
5
XXX - Три икса: Новый уровень
XXX: State of the Union
боевик, триллер, криминал, приключения
2005, США
Рецензия
6.8
Незваные гости
The Wedding Crashers
комедия, мелодрама
2005, США
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