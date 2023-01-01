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Бурлеск Бурлеск
Киноафиша Фильмы Бурлеск Награды и номинации фильма Бурлеск
Burlesque Бурлеск 2010 / США
7.2 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Бурлеск

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотая малина 2011 Золотая малина 2011
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, Россия, драма
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Гнев материнский
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Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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