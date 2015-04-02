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Бурлеск
Отзывы о фильме «Бурлеск»
Burlesque
Бурлеск
2010 / США
Трейлер
8.0
Оцените
99
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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VeraBella
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ju83, 03/02/2011 - 02:44:30):
Смотрите дома этот фильм.
Не соглашусь с предыдущим оратором✊
Такой фильм надо смотреть именно в кино на большом экране, чтобы создавалось ощущение, что ты сам находишься на представлении в кабаре, а не подсматриваешь в замочную скважину телевизора ✊ .
Неожиданно, фильм очень понравился😂 . Визуальный ряд и музыка-песни на очень высоком уровне, шикарные голоса Агилеры и Шер, а уж душка Туччи✊
Яркий и красивый фильм, как раз для пакостной погоды, да и сюжет здесь вторичен.
2 апреля 2015, 12:51
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migumi
2 апреля 2015, 12:51
Фильм чудесный! как раз для женской компании!)
2 апреля 2015, 12:51
0
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chunka
2 апреля 2015, 12:51
суперррррр фильм!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Пошла на «Бурлеск» ради Кристины Агилеры – это ее первая работа в кино, и сценарий писался специально для нее. Было интересно, как она проявит себя после всех своих трансформаций. В фильме она оказалась нежной интеллигентной блондинкой с длинными распущенными волосами. Ничто в ней не предвещало звезду кабаре. Но и с этой трансформацией она справилась, как обычно, лучше всех. Вы бы видели ее на сцене! В общем, справилась, Кристиночка, как обычно, на все 110%. Молодец! Можно смотреть хоть сто раз.
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
О, Америка! О, пин-ап! О, девушки! Хочу жить в «Бурлеске». Нет, правда, это что-то выдающееся. Хореографу – респект. Танцы – шик. Шер – Агилера – нереальная пара. Музыка – вау! Смотрите скорей, получайте кайф! Или, может, клуб открыть? Шоу маст го он, друзья! Кстати, у нас также подходят к клубным танцевальным программам в клубах? Надо провести ревизию)))
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Супер кино! Какие голоса, какие танцы, музыка! Посмотрела как раз вчера, а фильм как будто до сих пор перед глазами. О боже, танцевать бы и петь хоть на сотую часть как они))) Суть в том, что Кристина Агилера из какого-то захолустья приезжает в большой город и ищет работу вокалистки. Случайно набредает на кабаре «Бурлеск» и влюбляется в него. Там за главную Шер, и вот начинается история с восхождением Кристи из официантки в примы – и все это на фоне песен и танцев, представляете таких)). Я за «Бурлеск». Всеми руками и ногами! Я бы спела еще, но не могу)))
2 апреля 2015, 12:51
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Не соглашусь с предыдущим оратором✊
Такой фильм надо смотреть именно в кино на большом экране, чтобы создавалось ощущение, что ты сам находишься на представлении в кабаре, а не подсматриваешь в замочную скважину телевизора ✊ .
Неожиданно, фильм очень понравился😂 . Визуальный ряд и музыка-песни на очень высоком уровне, шикарные голоса Агилеры и Шер, а уж душка Туччи✊
Яркий и красивый фильм, как раз для пакостной погоды, да и сюжет здесь вторичен.
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