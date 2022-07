1 Something's Got a Hold On Me Christina Aguilera / Pearl Woods 3:05

2 Welcome to Burlesque Cher / Steve Lindsey 2:46

3 Tough Lover Christina Aguilera 2:00

4 But I Am a Good Girl Christina Aguilera / Steven Antin 2:30

5 Guy What Takes His Time Christina Aguilera / Ralph Rainger 2:43

6 Express Christina Aguilera / Claude Kelly 4:20

7 You Haven't Seen the Last of Me Cher / Diane Warren 3:31

8 Bound to You Christina Aguilera / Sia Furler 4:24

9 Show Me How You Burlesque Christina Aguilera / Claude Kelly 2:59