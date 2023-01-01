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Жизнь, как она есть
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Life as We Know It
Жизнь, как она есть
2010 / США
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8.2
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63
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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