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Poster of Officers
7.9
Officers - Trailer
Kinoafisha Films Officers
7.9

Officers

, 1971
Ofitsery
USSR / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Officers
7.9
Officers - Trailer
Officers  Trailer

Cast

Alina Pokrovskaya
Alina Pokrovskaya
Lyubov Trofimova
Georgi Yumatov
Georgi Yumatov
Aleksey Trofimov
Vasiliy Lanovoy
Vasiliy Lanovoy
Ivan Varravva
Andrei Anisimov
Yegor Trofimov v detstve
Natalya Rychagova
Masha Belkina
Andrei Gromov
Vanya Trofimov
Yuriy Sorokin
Ivan Trofimov
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Druzhnikov
Georgiy Petrovich - komzska
Shadzhan Akmukhamedov
Kerim - perevodchik
Yevgeny Vesnik
Aleksandr Voevodin
Yegor Trofimov v yunosti
Director Vladimir Rogovoy
Writer Kirill Rapoport, Boris Vasilev
Composer Rafail Khozak
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1971
World premiere 26 July 1971
Release date
9 March 1972 Hungary
11 November 1971 USA
26 July 1971 USSR
MPAA G
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ofitsery, Officers, Apáról fiúra, Karininkai, Les Officiers, Offiziere, Oficerowie, Upseerit, Αξιωματικοί, Офiцери, Офицеры

Film rating

7.9
Rate 46 votes
7.5 IMDb
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In overall ranking  408 In the Drama genre  179 In the Romantic genre  49 In films of USSR  22 In films of 1971  2

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Officers - Trailer
Officers Trailer
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