Cast
Natalya Rychagova
Masha Belkina
Andrei Gromov
Vanya Trofimov
Yuriy Sorokin
Ivan Trofimov
Cast and Crew
Director
Vladimir Rogovoy
Writer
Kirill Rapoport, Boris Vasilev
Composer
Rafail Khozak
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
1971
World premiere
26 July 1971
Release date
|9 March 1972
|Hungary
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|11 November 1971
|USA
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|26 July 1971
|USSR
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MPAA
G
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
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