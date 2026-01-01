Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Только ты
7.1
Киноафиша Фильмы Только ты
7.1

Только ты

, 1994
Only You
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Только ты
7.1

О фильме

Школьная учительница Фэйт Корвач знала точно, что имя ее нареченного — Дэймон Брэдли. Ей это предсказала цыганка 14 лет назад. Но время шло, а суженный на горизонте все не появлялся, и Фэйт обручилась с ортопедом. И именно в это время, как гром среди ясного неба, раздался телефонный звонок от друга ее жениха, направляющегося в Венецию. Он назвался Дэймоном Брэдли. Фэйт, не долго думая, бросила все и помчалась в аэропорт, догонять свое улетевшее в Италию счастье…

В ролях

Мариса Томей
Мариса Томей
Faith Corvatch
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Peter Wright
Бонни Хант
Бонни Хант
Kate
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда
Giovanni
Фишер Стивенс
Фишер Стивенс
Larry
Билли Зейн
Билли Зейн
The False Damon Bradley
Адам ЛеФевр
Damon Bradley
Джон Бенжамин Хикки
Dwayne
Шиван Фэллон
Шиван Фэллон
Leslie
Антония Рей
Fortune Teller
Режиссер Норман Джуисон
Сценарист Дайан Дрэйк
Композитор Рэйчел Портман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 4 марта 1994
Дата выхода
17 сентября 1994 Россия 12+
27 января 1995 Великобритания
9 февраля 1995 Германия
17 сентября 1994 Казахстан
8 декабря 1994 Нидерланды
3 февраля 1995 Португалия
17 сентября 1994 США
10 февраля 1995 Турция
17 сентября 1994 Украина
25 января 1995 Франция TP
2 февраля 1995 Чехия U
4 марта 1994 Южная Корея 15
MPAA PG
Сборы в мире $20 059 210
Производство TriStar Pictures, Fried/Woods Films, Yorktown Productions
Другие названия
Only You, Sólo tú, Nur für Dich, Samo ti, Çılgın Âşık, Cum ti-e scris, Evig din, Faith, Him, Just in Time, Només tu, Only You - Amore a prima vista, Only You - Csak veled, Seulement toi, Só Tu, Só Você, Solo tú, Tähtiin kirjoitettu, Tylko ty, Üksnes sina, Vien tik tu, Μόνο για σένα, Само ти, Тільки ти, Только ты, オンリー・ユー, 我心屬於你

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Peter Единственная проблема — это я, потому что я влюблён в неё. Я люблю её больше, чем она когда-либо узнает. Но... тебе повезло, очень повезло. У тебя правильное имя! Прощай, Фэйт. Надеюсь, у вас всё получится.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Только ты

Интуиция
Интуиция фантастика, мелодрама, комедия
2001, США
7.0
Однажды в Риме
Однажды в Риме мелодрама, комедия, драма
2010, США
6.0
Как выйти замуж за 3 дня
Как выйти замуж за 3 дня комедия, мелодрама
2010, США / Ирландия
6.0
Французский поцелуй
Французский поцелуй мелодрама, драма
1995, США / Великобритания
6.0
Секрет
Секрет мелодрама
2024, Южная Корея
7.0
Флирт со зверем
Флирт со зверем мелодрама, комедия
2001, США
7.0
Шансы есть
Шансы есть комедия, мелодрама, фантастика
1989, США
7.0
Сердце и души
Сердце и души фантастика, мелодрама, комедия
1993, США
7.0
К тебе или ко мне?
К тебе или ко мне? комедия, мелодрама
2023, США
5.0
Только ты
Только ты мелодрама, драма
2018, Великобритания / Швеция
6.0
Кошки-мышки
Кошки-мышки мелодрама, комедия, драма
2006, США
6.0
Между небом и землей
Между небом и землей мелодрама, комедия
2005, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше