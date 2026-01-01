Школьная учительница Фэйт Корвач знала точно, что имя ее нареченного — Дэймон Брэдли. Ей это предсказала цыганка 14 лет назад. Но время шло, а суженный на горизонте все не появлялся, и Фэйт обручилась с ортопедом. И именно в это время, как гром среди ясного неба, раздался телефонный звонок от друга ее жениха, направляющегося в Венецию. Он назвался Дэймоном Брэдли. Фэйт, не долго думая, бросила все и помчалась в аэропорт, догонять свое улетевшее в Италию счастье…