Школьная учительница Фэйт Корвач знала точно, что имя ее нареченного — Дэймон Брэдли. Ей это предсказала цыганка 14 лет назад. Но время шло, а суженный на горизонте все не появлялся, и Фэйт обручилась с ортопедом. И именно в это время, как гром среди ясного неба, раздался телефонный звонок от друга ее жениха, направляющегося в Венецию. Он назвался Дэймоном Брэдли. Фэйт, не долго думая, бросила все и помчалась в аэропорт, догонять свое улетевшее в Италию счастье…
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