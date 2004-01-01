Первая дочь (2004)

Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Первая дочь
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Первая дочь

Первая дочь

Chasing Liberty 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Случилось так, что в жизни Анны много «крутых» парней! Но все они - ходят с рациями, пистолетами и служат секретными агентами, охраняя драгоценную жизнь Первой Дочери.

Эти суровые ребята в тёмных очках отнимают у нашей юной героини последние радости жизни тинэйджера: ведь она, всего-навсего – Дочь Президента США. А ведь ей хочется лишь одного – быть самой собой!

Страна США / Чехия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 9 ноября 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
2 февраля 2004 Великобритания
1 января 2004 Германия
22 июля 2004 Нидерланды
9 января 2004 США
21 июля 2004 Франция U
MPAA PG-13
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $12 313 323
Производство Alcon Entertainment, Trademark Films, C.R.G. International
Другие названия
Chasing Liberty, American Princess, À Procura de Liberty, Amori in corsa, Chasing Liberty - vapautta etsimässä, Con Gái Tổng Thống, Córka prezydenta, Curtindo a Liberdade, Deseando libertad, Disfrutando mi libertad, Esprit libre, Fiica presedintelui, First Daughter, Hon za svobodou, Honba za slobodou, I kori tou proedrou, L'éloge de la liberté, Laisvės troškimas, Lov za svobodo, Szabadság, szerelem, Untitled First Daughter Project, Untitled Mandy Moore Project, Zeljna slobode, Η κόρη του προέδρου, Љубав у бекству, Первая дочь, Преследването на Либърти, チェイシング・リバティ, 第一千金歐遊記
Режиссер
Энди Кэдифф
В ролях
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Марк Хэрмон
Марк Хэрмон
Старк Сэндс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Anna Foster Бен. Ты не можешь просто сказать, что на самом деле чувствуешь?
Ben Calder Ладно, хорошо! Потому что я чертовски ревную. Потому что я не выношу мысли, что ты с Гасом. Не выношу, что ты с каким-то другим мужиком. Потому что я не только обожал целовать тебя в Венеции, но и потому что я просто не в себе, когда ты рядом.
