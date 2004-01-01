Первая дочь (2004)

Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Случилось так, что в жизни Анны много «крутых» парней! Но все они - ходят с рациями, пистолетами и служат секретными агентами, охраняя драгоценную жизнь Первой Дочери.
Эти суровые ребята в тёмных очках отнимают у нашей юной героини последние радости жизни тинэйджера: ведь она, всего-навсего – Дочь Президента США. А ведь ей хочется лишь одного – быть самой собой!
|2 февраля 2004
|Великобритания
|1 января 2004
|Германия
|22 июля 2004
|Нидерланды
|9 января 2004
|США
|21 июля 2004
|Франция
|U