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Приключения раввина Якова Приключения раввина Якова
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Les Aventures de Rabbi Jacob

Приключения раввина Якова, 1973

1973 / Франция
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Герой Луи де Фюнеса - типичный француз. У него стабильный доход и масса милых сердцу предрассудков. Один из них - четкое деление мира на«своих и чужих», «французов» и «всех прочих»- просто не дает Виктору покоя. Впрочем, это мало беспокоит героя - забияку и ортодокса - пока дорога нечаянногоприключения не оборачивается для него опасным путешествием в «большой мир». А там - козни арабских террористов причудливо переплетаются с запуганной историей раввина Якова в Париж, а фабрика жевательной резинки становится полигоном для нешуточных баталий.
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 17 октября 1973
Возраст 18+
MPAA G
Бюджет 18 000 000 FRF
Режиссер
Жерар Ури
В ролях
Марсель Далио
Марсель Далио
Клод Жиро
Ренцо Монтаньяни
Джанет Брандт
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приключения раввина Якова 2 постера
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