Приключения раввина Якова, 1973

Герой Луи де Фюнеса - типичный француз. У него стабильный доход и масса милых сердцу предрассудков. Один из них - четкое деление мира на«своих и чужих», «французов» и «всех прочих»- просто не дает Виктору покоя. Впрочем, это мало беспокоит героя - забияку и ортодокса - пока дорога нечаянногоприключения не оборачивается для него опасным путешествием в «большой мир». А там - козни арабских террористов причудливо переплетаются с запуганной историей раввина Якова в Париж, а фабрика жевательной резинки становится полигоном для нешуточных баталий.

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