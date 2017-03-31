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Вера Сторожева
Вера Сторожева
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Вера Сторожева
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Дата рождения
6 сентября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актриса
Биография Веры Сторожевой
Родилась 6 сентября 1958 года. Троицк, СССР (Россия).
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Фильмография Веры Сторожевой
Мария. Спасти Москву
военный, драма
2021, Россия
0.0
Сдается дом со всеми неудобствами
драма, комедия
2016, Россия
5.0
Домик на юге
2016, Россия
0.0
9 дней и одно утро
драма
2014, Россия
3.0
Мой парень - ангел
комедия
2011, Россия
6.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Компенсация
драма
2010, Россия
5.0
Скоро весна
драма
2008, Россия
5.0
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В интернете пройдет онлайн-кинофестиваль отечественного кино «Дубль дв@»
3 апреля на сайте «Российской газеты» начинает свои показы 8-ой онлайн-фестиваль российского кино и театра «Дубль дв@», фильмы которого будут бесплатно доступны
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31 марта 2017 00:51
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