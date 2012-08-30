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Киноафиша Фильмы Разговор

Разговор

Драма о мужчине, которому приходится платить за ошибки прошлого Razgovor 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Борис приходит в себя в тюрьме. Оказывается, что три дня назад он сбил человека. Но вспомнить аварию и обстоятельства, предшествующие ей, Борису не удается даже на допросе. Как все произошло? Кого он сбил? Головоломка начинает складываться, когда на свидание к Борису приходит жена. В разговоре с ней он узнает, что наказан за преступление, которое совершил не сейчас. И наказание это намного страшнее тюремного заключения.

Разговор - трейлер
Разговор  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 30 августа 2012
Дата выхода
30 августа 2012 Россия КароПрокат 16+
11 апреля 2013 Беларусь
11 апреля 2013 Казахстан
31 августа 2012 США
11 апреля 2013 Украина
Производство KVFilm Production
Другие названия
Razgovor, The Talk, Разговор
Режиссер
Сергей Комаров
Сергей Комаров
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Анна Канарис
Владимир Горюшин
Владимир Горюшин
Игорь Кистол
Александр Сирин
Александр Сирин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
4.7 IMDb
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Разговор - трейлер
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