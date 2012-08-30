Борис приходит в себя в тюрьме. Оказывается, что три дня назад он сбил человека. Но вспомнить аварию и обстоятельства, предшествующие ей, Борису не удается даже на допросе. Как все произошло? Кого он сбил? Головоломка начинает складываться, когда на свидание к Борису приходит жена. В разговоре с ней он узнает, что наказан за преступление, которое совершил не сейчас. И наказание это намного страшнее тюремного заключения.