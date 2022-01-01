Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ник Зано
Ник Зано
Nick Zano
О персоне
Фильмография
Ник Зано
Nick Zano
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Натли, Нью-Джерси, США
Рост
183 см
Биография Ника Зано
Родился 8 марта 1978 года. Натли, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Фильмография Ника Зано
В поисках Санты
комедия
2011, Канада
6.0
Пункт назначения 4
ужасы, триллер
2009, США
6.0
Крошка из Беверли-Хиллз
комедия, приключения
2008, США
6.0
Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди
боевик
2008, США
5.0
Колледж
комедия
2008, США
7.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»