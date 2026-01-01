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Фильмография
Ник Зано
Nick Zano
Киноафиша
Персоны
Ник Зано
Ник Зано
Nick Zano
Дата рождения
8 марта 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Натли, Нью-Джерси, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Биография Ника Зано
Родился 8 марта 1978 года. Натли, Нью-Джерси, США.
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Популярные фильмы
7.7
Счастливый конец
(2011)
7.3
Город хищниц
(2009)
6.8
Две девицы на мели
(2011)
Фильмография Ника Зано
6.7
Готовые
комедия, боевик
2023, США
6.6
Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика
2016, США
6.8
Две девицы на мели
комедия
2011, США
7.7
Счастливый конец
комедия
2011, США
5.9
В поисках Санты
Desperately Seeking Santa
комедия
2011, Канада
7.3
Город хищниц
комедия
2009, США
6
Пункт назначения 4
Final Destination: Death Trip 3D
ужасы, триллер
2009, США
Смотреть трейлер
6.6
Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение
драма, мелодрама
2008, США
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