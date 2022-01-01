Год хорошего ребенка, 1991

Однажды странные взрослые из ООН придумали международный конкурс на звание Хорошего Ребенка. И что они под этим подразумевали? Ну и суматоха поднялась во всем мире! Очень многие дети хотели быть Хорошими, чтобы поехать на фестиваль. Оказалось, что это очень трудно: попробуйте сами целый год быть хорошим - учиться на одни пятерки, помогать по дому родителям и главное - делать не то, что хочется, а то, за что хвалят взрослые. Одной голландской девочке удалось преодолеть все препятствия, а одному русскому мальчику - нет, хотя он очень старался. А когда фестиваль начался, выяснилось, что быть Хорошим Ребенком не только трудно, но и опасно: за юными конкурсантами пристально наблюдали коварные международные преступники...