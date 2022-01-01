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Киноафиша Фильмы Год хорошего ребенка

Год хорошего ребенка, 1991

1991 / Россия / Германия
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Причины посмотреть О фильме

- по мотивам одноименного романа Э.Успенского и Элс де Грун

Однажды странные взрослые из ООН придумали международный конкурс на звание Хорошего Ребенка. И что они под этим подразумевали? Ну и суматоха поднялась во всем мире! Очень многие дети хотели быть Хорошими, чтобы поехать на фестиваль. Оказалось, что это очень трудно: попробуйте сами целый год быть хорошим - учиться на одни пятерки, помогать по дому родителям и главное - делать не то, что хочется, а то, за что хвалят взрослые. Одной голландской девочке удалось преодолеть все препятствия, а одному русскому мальчику - нет, хотя он очень старался. А когда фестиваль начался, выяснилось, что быть Хорошим Ребенком не только трудно, но и опасно: за юными конкурсантами пристально наблюдали коварные международные преступники...

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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1991
Возраст 6+
Режиссер
Борис Конунов
В ролях
Александр Лойе
Александр Лойе
Наталья Данилова
Виктор Борцов
Настя Лаур
Сережа Самолетов
Все актеры и съемочная группа
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