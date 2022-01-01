|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Колыбельная (Баю-баю-баюшки)
|Геннадий Гладков / Юрий Ким
|2:01
|2
|Песня шута (Вот и двадцать лет прошло)
|Василий Кортуков / Юрий Ким
|1:42
|3
|Песня каторжников
|Геннадий Гладков / Юрий Ким
|1:45
|4
|По синему небу летучий ковёр
|Геннадий Гладков / Юрий Ким
|0:55
|5
|Песня ведьмы (Ты давай мой уголёк)
|Татьяна Пельцер / Юрий Ким
|0:36
|6
|Песня Кащея (Колечко, колечко, возьми человечка)
|Олег Табаков / Юрий Ким
|0:40
|7
|Песня Милолики (Заросла дороженька, затоптали поле)
|Марина Зудина / Юрий Ким
|1:48
|8
|Песня Ивана (Как ты не понимаешь Бабадур)
|Владислав Толдыков / Юрий Ким
|3:38
|9
|Песня Жар-птицы (Вот и кончилась гроза, вот и отгремела)
|Марина Яковлева / Юрий Ким
|2:06
|10
|Песня Бабадура (Мала куча, мала куча, куча мала)
|Семён Фарада / Юрий Ким
|0:42
|11
|Песня Ивана и Бабадура (Море волнуется раз)
|Владислав Толдыков, Семён Фарада / Юрий Ким
|1:30
|12
|Финальная песня (По синему небу летучий ковёр)
|Геннадий Гладков / Юрий Ким
|1:30