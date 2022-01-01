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После дождичка, в четверг После дождичка, в четверг
Киноафиша Фильмы После дождичка, в четверг Музыка из фильма «После дождичка, в четверг» (1985)
После дождичка, в четверг 1985 / СССР
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Музыка из фильма «После дождичка, в четверг» (1985)

Вся информация о фильме
После дождичка, в четверг... (Из к/ф
После дождичка, в четверг... (Из к/ф "После дождичка в четверг") 12 композиций. Геннадий Гладков, Василий Кортуков, Татьяна Пельцер, Олег Табаков, Марина Зудина, Владислав Толдыков, Марина Яковлева, Семён Фарада, Владислав Толдыков, Семён Фарада
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Колыбельная (Баю-баю-баюшки) Геннадий Гладков / Юрий Ким 2:01
2 Песня шута (Вот и двадцать лет прошло) Василий Кортуков / Юрий Ким 1:42
3 Песня каторжников Геннадий Гладков / Юрий Ким 1:45
4 По синему небу летучий ковёр Геннадий Гладков / Юрий Ким 0:55
5 Песня ведьмы (Ты давай мой уголёк) Татьяна Пельцер / Юрий Ким 0:36
6 Песня Кащея (Колечко, колечко, возьми человечка) Олег Табаков / Юрий Ким 0:40
7 Песня Милолики (Заросла дороженька, затоптали поле) Марина Зудина / Юрий Ким 1:48
8 Песня Ивана (Как ты не понимаешь Бабадур) Владислав Толдыков / Юрий Ким 3:38
9 Песня Жар-птицы (Вот и кончилась гроза, вот и отгремела) Марина Яковлева / Юрий Ким 2:06
10 Песня Бабадура (Мала куча, мала куча, куча мала) Семён Фарада / Юрий Ким 0:42
11 Песня Ивана и Бабадура (Море волнуется раз) Владислав Толдыков, Семён Фарада / Юрий Ким 1:30
12 Финальная песня (По синему небу летучий ковёр) Геннадий Гладков / Юрий Ким 1:30
Доступен список песен из фильма «После дождичка, в четверг» (1985) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «После дождичка, в четверг» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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