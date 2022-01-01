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После дождичка, в четверг После дождичка, в четверг
Киноафиша Фильмы После дождичка, в четверг После дождичка, в четверг, 1985: актеры и роли
После дождичка, в четверг 1985 / СССР
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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После дождичка, в четверг, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Юзовский
В ролях
Олег Анофриев Олег Анофриев Марина Зудина Марина Зудина Олег Табаков Олег Табаков Татьяна Пельтцер Татьяна Пельтцер Tatyana Pelttser Валентина Талызина Валентина Талызина Valentina Talyzina Юрий Медведев Юрий Медведев Владимир Федоров Семен Фарада Семен Фарада Марина Яковлева Марина Яковлева Геннадий Фролов Мария Барабанова Mariya Barabanova Наталья Крачковская Наталья Крачковская Георгий Милляр Георгий Милляр Виктор Андриенко Виктор Андриенко Сергей Николаев Сергей Николаев
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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