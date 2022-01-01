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После дождичка, в четверг
После дождичка, в четверг, 1985: актеры и роли
После дождичка, в четверг
1985 / СССР
7.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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После дождичка, в четверг, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Юзовский
В ролях
Олег Анофриев
Марина Зудина
Олег Табаков
Татьяна Пельтцер
Tatyana Pelttser
Валентина Талызина
Valentina Talyzina
Юрий Медведев
Владимир Федоров
Семен Фарада
Марина Яковлева
Геннадий Фролов
Мария Барабанова
Mariya Barabanova
Наталья Крачковская
Георгий Милляр
Виктор Андриенко
Сергей Николаев
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Вышка
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