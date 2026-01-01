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Ллойд Кауфман
Lloyd Kaufman
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Ллойд Кауфман
Ллойд Кауфман
Lloyd Kaufman
Дата рождения
30 декабря 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Ллойд Кауфман
Родился 30 декабря 1945 года. Нью-Йорк, США.
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