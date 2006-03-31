Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Slither
Poster of Slither
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Slither

Slither

Slither 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA / Canada
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2006
Online premiere 21 November 2006
World premiere 31 March 2006
Release date
31 March 2006 Russia Централ Партнершип 16+
18 May 2006 Australia
19 April 2006 Belgium
15 June 2006 Brazil
31 March 2006 Canada 18A
19 April 2006 France
22 June 2006 Germany
28 April 2006 Great Britain
10 August 2006 Hong Kong
16 June 2006 Iceland
28 April 2006 Ireland
30 June 2006 Italy
8 December 2007 Japan
31 March 2006 Kazakhstan
12 May 2006 Mexico
29 June 2006 Netherlands
26 April 2006 Philippines
29 March 2007 Portugal
8 June 2006 Singapore
1 August 2008 South Korea
12 May 2006 Spain
21 April 2006 Taiwan, Province of China
6 April 2006 Thailand
21 April 2006 Turkey
31 March 2006 USA
31 March 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $12,834,936
Production Gold Circle Films, Strike Entertainment, Brightlight Pictures
Also known as
Slither, Criaturas rastreras, Ljigavci, Ấu Trùng Ma, Horribilis, Incisions, Parasita, Robale, Seres Rastejantes, Slimák, Slither - criaturas rastreras, Slither - Féltél már nevetve?, Slither - Os Invasores, Slither - Voll auf den Schleim gegangen, Slither: La plaga, Šlykštynė, Târâtoarea, Yaratıklar, Παράσιτα, Гмизавци, Плужекът, Слизняк, Слимак, スリザー, 撕裂人
Director
James Gunn
James Gunn
Cast
Nathan Fillion
Nathan Fillion
Elizabeth Banks
Elizabeth Banks
Michael Rooker
Michael Rooker
Tania Saulnier
Brenda James
Cast and Crew
Similar films for Slither
Movie 43 5.0
Movie 43 (2013)
Super 6.6
Super (2010)
The Belko Experiment 6.4
The Belko Experiment (2016)
Bodies 4.1
Bodies (2016)
Grabbers 6.0
Grabbers (2012)
The Thing 6.8
The Thing (2011)
Fright Night 6.8
Fright Night (2011)
The Crazies 6.6
The Crazies (2010)
Trick 'r Treat 7.5
Trick 'r Treat (2009)
Tucker and Dale vs Evil 7.8
Tucker and Dale vs Evil (2009)
Drag Me to Hell 7.1
Drag Me to Hell (2009)
Splice 6.6
Splice (2009)

Film rating

6.2
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more