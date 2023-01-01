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Слизняк
Киноафиша Фильмы Слизняк Слизняк, 2006: актеры и роли
Slither Слизняк 2006 / США / Канада
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Слизняк, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн Джеймс Ганн James Gunn
В ролях
Нэйтан Филлион Нэйтан Филлион Nathan Fillion Элизабет Бэнкс Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks Майкл Рукер Майкл Рукер Michael Rooker Таня Солнье Tania Saulnier Бренда Джеймс Brenda James Дон Томпсон Don Thompson Дженнифер Коппинг Jennifer Copping Дженна Фишер Дженна Фишер Jenna Fischer Хэйг Сазерлэнд Ллойд Кауфман Ллойд Кауфман Lloyd Kaufman Уильям МакДоналд Роб Зомби Роб Зомби Rob Zombie Грегг Генри Грегг Генри Gregg Henry
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