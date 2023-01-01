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Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»"
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Слизняк
Слизняк, 2006: актеры и роли
Slither
Слизняк
2006 / США / Канада
5.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Слизняк, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн
James Gunn
В ролях
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Майкл Рукер
Michael Rooker
Таня Солнье
Tania Saulnier
Бренда Джеймс
Brenda James
Дон Томпсон
Don Thompson
Дженнифер Коппинг
Jennifer Copping
Дженна Фишер
Jenna Fischer
Хэйг Сазерлэнд
Ллойд Кауфман
Lloyd Kaufman
Уильям МакДоналд
Роб Зомби
Rob Zombie
Грегг Генри
Gregg Henry
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