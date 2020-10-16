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Дэвид Боуи. Человек со звезды Дэвид Боуи. Человек со звезды
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Дэвид Боуи. Человек со звезды, 2020

2020 / Великобритания
3.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Байопик о превращении британского музыканта в мировую звезду
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер преимущественно документальных фильмов Гэбриел Рэндж снял свое видение того, как проходило становлении одной из самых значимых фигур музыкальной индустрии прошлого века.

На дворе 1971 год.  Дэвид Боуи (Джонни Флинн) находится на подъеме, но при этом жутко разочарован своей жизнью. Он уже оказался у всех на слуху после выхода своего большого хита «Space Oddity», однако следующий его альбом не сыскал такой же популярности и был плохо воспринят широкой публикой. Возможно, он оказался слишком «нишевым» и своеобразным, чтобы стать мейнстримом, а Дэвид тем временем лишь еще больше хочет достичь статуса рок-звезды. Находясь в творческом кризисе и поиске себя, Боуи вместе с женой отправляется в США. Здесь он встретится со своим будущим продюсером Роном Оберманом (Марк Мэрон), с которым артист будет обсуждать карьеру и предстоящий тур. Однако только прилетев в Штаты, Боуи узнает, что не может выступать в Америке, по крайней мере, законно. Поэтому он договаривается о серии частных концертов, на которых Оберман попытается познакомить Дэвида с нужными людьми — те постараются помочь ему на тернистом пути музыкальной индустрии США.

Именно это спонтанное путешествие в Америку и вдохновило Дэвида Боуи на создание своего всемирно знаменитого альтер эго, ставшего иконой для целого поколения – Зигги Стардаста, образа пришельца, прилетевшего на Землю с популярной во всем бескрайнем космосе группой «Пауки с Марса». Эта идея казалась всем настолько безумной, что в итоге она выстрелила и наконец-то сделала из Дэвида Боуи звезду мирового уровня.

 

Дэвид Боуи запретил снимать фильмы по своей биографии после своей смерти. Картина Гэбриела Рэнджа так и не получила официального разрешения семьи Боуи на производство и поэтому не имеет лицензии на включение в саундтрек каких-либо песен Дэвида Боуи. В связи с этим в фильме звучат треки, которые также были на пике популярности в то время, и песни, к которым Дэвид Боуи делал официальные каверы: например, «My Death» французского певца Жака Бреля и «I Wish You Would» британской группы The Yardbirds.

В 1971 году Дэвид Боуи действительно был в гостях у семьи Оберман в их фамильном доме в Силвер-Спринг.

Исполнитель главной роли Джонни Флинн сам сочинил и исполнил несколько песен для фильма. 

Премьера фильма должна была состояться еще в апреле 2020 года на кинофестивале «Трайбека», однако из-за пандемии релиз картины прошел на фестивале независимого кино Newport Beach Film Festival в ноябре 2020 года. 

В августе 2019 года были показаны первые кадры с Джонни Флинном в роли Дэвида Боуи.

Производство картины началось летом 2019 года. Съемки проходили в Канаде и США.

Это четвертый полнометражный фильм режиссера Гэбриела Рэнджа.

1971 год. Яркая музыка, яркая мода… Дэвид Боуи уже выпустил свой знаменитый хит «Space Oddity», однако следующий его альбом оказывается непонятым широкой публикой. Находясь в творческом поиске, Боуи прилетает в США. Именно путешествие через Америку вдохновляет его на создание образа Зигги Стардаста, пришельца, который прилетел на Землю с космически-популярной группой «Пауки с Марса». Это было настолько безумно, что сработало и сделало из Дэвида Боуи настоящую мировую звезду.

 
3.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 7 января 2021
Премьера онлайн 25 ноября 2020
Премьера в мире 16 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Гэбриел Рэндж
Гэбриел Рэндж
В ролях
Джонни Флинн
Джонни Флинн
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Марк Мэрон
Марк Мэрон
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс
Аарон Пул
Аарон Пул
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дэвид Боуи. Человек со звезды 3 постера
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Дэвид Роберт Джонс (Джонни Флинн) уже взял псевдоним Боуи и спел про майора Тома, но этого оказалось недостаточно, чтобы покорить мир. Его новый альбом «The Man Who Sold the World» встречен прохладно, и профессионалы индустрии все больше склоняются к мысли, что имеют дело с музыкантом-однодневкой, чей потенциал исчерпан. В 1971 году Боуи прилетает в США, где ему обещали тур. Но из-за путаницы с визой он лишается права на концертные выступления и вынужден колесить по стране в…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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29 октября 2020 16:20
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