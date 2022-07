Дэвид Боуи. Человек со звезды, 2020

Дэвид Боуи запретил снимать фильмы по своей биографии после своей смерти. Картина Гэбриела Рэнджа так и не получила официального разрешения семьи Боуи на производство и поэтому не имеет лицензии на включение в саундтрек каких-либо песен Дэвида Боуи. В связи с этим в фильме звучат треки, которые также были на пике популярности в то время, и песни, к которым Дэвид Боуи делал официальные каверы: например, «My Death» французского певца Жака Бреля и «I Wish You Would» британской группы The Yardbirds.

В 1971 году Дэвид Боуи действительно был в гостях у семьи Оберман в их фамильном доме в Силвер-Спринг.

Исполнитель главной роли Джонни Флинн сам сочинил и исполнил несколько песен для фильма.

Премьера фильма должна была состояться еще в апреле 2020 года на кинофестивале «Трайбека», однако из-за пандемии релиз картины прошел на фестивале независимого кино Newport Beach Film Festival в ноябре 2020 года.

В августе 2019 года были показаны первые кадры с Джонни Флинном в роли Дэвида Боуи.

Производство картины началось летом 2019 года. Съемки проходили в Канаде и США.

Это четвертый полнометражный фильм режиссера Гэбриела Рэнджа.