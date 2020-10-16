Дэвид Боуи. Человек со звезды, 2020

Режиссер преимущественно документальных фильмов Гэбриел Рэндж снял свое видение того, как проходило становлении одной из самых значимых фигур музыкальной индустрии прошлого века.

На дворе 1971 год. Дэвид Боуи (Джонни Флинн) находится на подъеме, но при этом жутко разочарован своей жизнью. Он уже оказался у всех на слуху после выхода своего большого хита «Space Oddity», однако следующий его альбом не сыскал такой же популярности и был плохо воспринят широкой публикой. Возможно, он оказался слишком «нишевым» и своеобразным, чтобы стать мейнстримом, а Дэвид тем временем лишь еще больше хочет достичь статуса рок-звезды. Находясь в творческом кризисе и поиске себя, Боуи вместе с женой отправляется в США. Здесь он встретится со своим будущим продюсером Роном Оберманом (Марк Мэрон), с которым артист будет обсуждать карьеру и предстоящий тур. Однако только прилетев в Штаты, Боуи узнает, что не может выступать в Америке, по крайней мере, законно. Поэтому он договаривается о серии частных концертов, на которых Оберман попытается познакомить Дэвида с нужными людьми — те постараются помочь ему на тернистом пути музыкальной индустрии США.

Именно это спонтанное путешествие в Америку и вдохновило Дэвида Боуи на создание своего всемирно знаменитого альтер эго, ставшего иконой для целого поколения – Зигги Стардаста, образа пришельца, прилетевшего на Землю с популярной во всем бескрайнем космосе группой «Пауки с Марса». Эта идея казалась всем настолько безумной, что в итоге она выстрелила и наконец-то сделала из Дэвида Боуи звезду мирового уровня.