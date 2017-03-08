Видели ночь, 2017

Картину «Видели ночь» снял Гэвин Вьесен («Домашняя работа»). Главные роли сыграли небезызвестные актёры: Джей К. Симмонс («Одержимость», «Человек-паук») и Эмиль Хирш («В диких условиях»). Также в съёмках приняли участие Анали Типтон («Эта дурацкая любовь», «Тепло наших тел»), Кристен Шаал (сериал «Последний человек на земле», озвучка «Конь БоДжек» и «Гравити Фолз») и другие.
Главный герой фильма «Видели ночь» по имени Мартин с трудом переживает разрыв отношений со своей девушкой Джинни. Он погряз в беспорядке и стремительно опускается всё ниже на дно. Однако тут в его жизни появляется мистер Галло - очень суровый отец бывшей девушки. Ему необходима помощь в том, чтобы наладить контакт с дочуркой, и только Мартин способен воссоединить семейство. Несмотря на сопротивление, главный герой всё же оказывается втянут в безбашенное приключение, которое он ещё долго не забудет.
- Для Гэвина Вьесена картина «Видели ночь» является второй в режиссёрской карьере и первой за последние 6 лет
- Изначально фильм носил название The Runaround
- Еда в фильме приготовлена шефом Конрадом Вудалом - одним из самых известных шев-поваров в Лос-Анджелесе
С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса.