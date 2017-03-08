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Видели ночь Видели ночь
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All Nighter

Видели ночь, 2017

2017 / США
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картину «Видели ночь» снял Гэвин Вьесен («Домашняя работа»). Главные роли сыграли небезызвестные актёры: Джей К. Симмонс («Одержимость», «Человек-паук») и Эмиль Хирш («В диких условиях»). Также в съёмках приняли участие Анали Типтон («Эта дурацкая любовь», «Тепло наших тел»), Кристен Шаал (сериал «Последний человек на земле», озвучка «Конь БоДжек» и «Гравити Фолз») и другие.

Главный герой фильма «Видели ночь» по имени Мартин с трудом переживает разрыв отношений со своей девушкой Джинни. Он погряз в беспорядке и стремительно опускается всё ниже на дно. Однако тут в его жизни появляется мистер Галло - очень суровый отец бывшей девушки. Ему необходима помощь в том, чтобы наладить контакт с дочуркой, и только Мартин способен воссоединить семейство. Несмотря на сопротивление, главный герой всё же оказывается втянут в безбашенное приключение, которое он ещё долго не забудет.

- Для Гэвина Вьесена картина «Видели ночь» является второй в режиссёрской карьере и первой за последние 6 лет

- Изначально фильм носил название The Runaround

- Еда в фильме приготовлена шефом Конрадом Вудалом - одним из самых известных шев-поваров в Лос-Анджелесе

С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера онлайн 24 марта 2017
Премьера в мире 8 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Гэвин Вьесен
Гэвин Вьесен
В ролях
Шеннон Мари Вудворд
Шеннон Мари Вудворд
Анали Типтон
Анали Типтон
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Таран Киллэм
Таран Киллэм
Кристен Шаал
Кристен Шаал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Видели ночь 3 постера
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Видели ночь смотреть онлайн

Видели ночь
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Появление на пороге мистера Галло для Мартина стало шансом еще раз увидеть свою бывшую, которую он так и не смог забыть за три месяца и девять дней. Ведь именно так и бывает во всех комедиях и мелодрамах – путь к сердцу девушки лежит через ее отца. Стоит подружиться с ним, и… Но жизнь – это жизнь, а не фильм, говорит нам «Видели ночь» режиссера Гэвина Вьесена («Домашняя работа»). Не бывает чуда, неожиданного и своевременного спасения любимой от рук…
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Ирина 13 апреля 2017, 01:17
Очень нестандартная и интересная комедия!
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19 мая 2017 11:52
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