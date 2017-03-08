Видели ночь, 2017

Картину «Видели ночь» снял Гэвин Вьесен («Домашняя работа»). Главные роли сыграли небезызвестные актёры: Джей К. Симмонс («Одержимость», «Человек-паук») и Эмиль Хирш («В диких условиях»). Также в съёмках приняли участие Анали Типтон («Эта дурацкая любовь», «Тепло наших тел»), Кристен Шаал (сериал «Последний человек на земле», озвучка «Конь БоДжек» и «Гравити Фолз») и другие.

Главный герой фильма «Видели ночь» по имени Мартин с трудом переживает разрыв отношений со своей девушкой Джинни. Он погряз в беспорядке и стремительно опускается всё ниже на дно. Однако тут в его жизни появляется мистер Галло - очень суровый отец бывшей девушки. Ему необходима помощь в том, чтобы наладить контакт с дочуркой, и только Мартин способен воссоединить семейство. Несмотря на сопротивление, главный герой всё же оказывается втянут в безбашенное приключение, которое он ещё долго не забудет.