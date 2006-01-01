В тридцать лет Людовик Шамберси должен сменить своего отца Жака и возглавить семейный бизнес. Но приступив к исполнению своих новых обязанностей, Людовик испытывает странное недомогание: испарина, тревожность, и наконец, обморок! Диагноз - эргазиофобия: Людовик страдает страхом ответственности! Ему приходится отправиться на курс групповой терапии, тайком от отца и невесты. На фоне целой серии трагикомических событий, порожденных этим обманом, у Людовика возникают дружеские отношения с носителями других фобий из его группы. И хотя выздоровление не за горами, оно готовит ряд сюрпризов…