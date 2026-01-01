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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Наташа Кучумов
Natacha Koutchoumov
Киноафиша
Персоны
Наташа Кучумов
Наташа Кучумов
Natacha Koutchoumov
Дата рождения
1 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.6
Жизнь кабачка
(2016)
6.8
Без паники
(2006)
6.3
Другой мужчина
(2008)
Фильмография Наташа Кучумов
7.6
Жизнь кабачка
Ma vie de Courgette
анимация, семейный, драма
2016, Швейцария / Франция
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Рецензия
6.3
Другой мужчина
Un autre homme
драма
2008, Швейцария
6.8
Без паники
Pas de panique
комедия
2006, Швейцария / Франция
5.7
Глупый парень
Stupid Boy / Garçon stupide
драма, комедия
2004, Франция / Швейцария
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