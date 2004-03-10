Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Глупый парень

Глупый парень

Stupid Boy / Garçon stupide 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Глупый парень этот Луис. Он путает желание с удовольствием, дружбу с сексом, восхищение с успехом. Он пытается компенсировать то. что ему не было даровано жизнью, до того как он вырастет. Луис, который будет спать, с кем попало и где попало. Луис, который любит Мари слишком сильно или слишком мало. Луис, который пытается найти кого-нибудь, кому подражать, и находит футболиста Руи. Нет, Луис не дурак. И однажды он попробует начать историю.
Страна Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 10 марта 2004
Дата выхода
30 июня 2005 Россия
30 июня 2005 Беларусь
11 мая 2006 Германия
6 ноября 2007 Испания
30 июня 2005 Казахстан
13 сентября 2005 США
30 июня 2005 Украина
19 января 2005 Франция
10 марта 2004 Швейцария
Бюджет 500 000 CHF
Сборы в мире $170 399
Производство Saga-Productions, Ciné Manufacture, Télévision Suisse-Romande (TSR)
Другие названия
Garçon stupide, Stupid Boy, Dummer Junge, Estúpido pero guapo, Garoto Estúpido, Głupi chłopak, Glupi dečko, Χαζό αγόρι, Глупый парень
Режиссер
Лайонел Байер
В ролях
Пьер Шатани
Руи Педро Альвес
Наташа Кучумов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Loïc Я не знаю, кем стану, но знаю, кем не стану.
Loïc Я не буду антиглобалистом, не пойду с толпой, не буду кричать «Убейте их», не стану копом, не продамся, не буду хулиганом, не останусь нейтральным, не стану разумным, не буду боевиком, не стану подхалимом. Я не буду еб###ь всех подряд, не создам семью, не буду торговать задницей, не куплю задницу, не заведу детей, не бояться темноты, не любить темноту, не стану христианином, иудеем, буддистом, не перестану верить в людей, не буду как все, не стану прозрачным, отсутствующим, не буду смотреть женщинам в глаза, не буду еб###ть мужиков вместо того, чтобы с ними говорить, не буду еб###ть всех, чтобы не любить никого.
Loïc Я хочу рассказывать истории, Мари, свои собственные истории. И никто не узнает, правда это или фантазия. Я не хочу быть глупым парнем. Я не глупый парень.
