Loïc Я не знаю, кем стану, но знаю, кем не стану.

Loïc Я не буду антиглобалистом, не пойду с толпой, не буду кричать «Убейте их», не стану копом, не продамся, не буду хулиганом, не останусь нейтральным, не стану разумным, не буду боевиком, не стану подхалимом. Я не буду еб###ь всех подряд, не создам семью, не буду торговать задницей, не куплю задницу, не заведу детей, не бояться темноты, не любить темноту, не стану христианином, иудеем, буддистом, не перестану верить в людей, не буду как все, не стану прозрачным, отсутствующим, не буду смотреть женщинам в глаза, не буду еб###ть мужиков вместо того, чтобы с ними говорить, не буду еб###ть всех, чтобы не любить никого.