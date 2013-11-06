Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Трое мужчин и младенец в люльке
Постер фильма Трое мужчин и младенец в люльке
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Трое мужчин и младенец в люльке

Трое мужчин и младенец в люльке

3 hommes et un couffin 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Комедия о трех холостяках, снимающих вместе роскошные апартаменты, любящих развлечения и вдруг вынужденных взять на себя заботу о младенце, оставленного на их попечение импульсивной подругой одного из них…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 18 сентября 1985
Дата выхода
23 октября 1986 Австралия
7 августа 1986 Аргентина
23 января 1986 Бельгия
25 декабря 1986 Венгрия
22 мая 1986 Германия
1 августа 1986 Дания
15 августа 1986 Испания
6 ноября 1985 Канада
10 апреля 1986 Нидерланды
18 апреля 1986 Португалия
25 апреля 1986 США
21 февраля 1987 Тайвань
11 июля 1986 Финляндия
18 сентября 1985 Франция
4 апреля 1986 Швеция
27 декабря 1986 Южная Корея
6 сентября 1986 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $2 052 466
Производство CEA Studios, Flach Film, Soprofilms
Другие названия
3 hommes et un couffin, Three Men and a Cradle, Drei Männer und ein Baby, Tres solteros y un biberón, Tri muškarca i kolijevka, 3 mannen en een wieg, 3 Männer und ein Baby, 3 menn får en baby, 3 solteros y un biberón, 3 uomini e una culla, Három férfi, egy mózeskosár, Kolme miestä ja käärö, Traja muži a nemluvňa, Tre mand frem for en baby, Trei barbati si un bebelus, Treis ergenides kai ena moro, Tres hombres y un biberón, Três Homens e um Bebê, Três Homens e um Berço, Tři muži a nemluvně, Trije možje in zibelka, Trois hommes et un couffin, Trzech mężczyzn i dziecko, Trzej mężczyźni i kołyska, Üç adam ve bir beşik, Ungkarlsbabyn, Три мушкарца и колевка/Tri muškarca i kolevka, Трима мъже край люлката, Трое мужчин и младенец в люльке, 赤ちゃんに乾杯!
Режиссер
Колин Серро
Колин Серро
В ролях
Ролан Жиро
Мишель Бужена
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Доминик Лаванан
Доминик Лаванан
Марта Виллалонга
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Трое мужчин и младенец в люльке
Трое мужчин и младенец 6.5
Трое мужчин и младенец (1987)
Прекрасная Зеленая 7.2
Прекрасная Зеленая (1996)
18 лет спустя 4.7
18 лет спустя (2003)
Стоп-кран 4.8
Стоп-кран (2021)
11.6 6.0
11.6 (2013)
Дочь землекопа 7.0
Дочь землекопа (2010)
Нежная мишень 6.9
Нежная мишень (1993)
Налево от лифта 6.6
Налево от лифта (1988)
Жизнь — это долгая спокойная река 6.9
Жизнь — это долгая спокойная река (1988)
Африканец 6.2
Африканец (1983)
Злоключения китайца в Китае 6.2
Злоключения китайца в Китае (1965)
Веселые и загорелые 4.8
Веселые и загорелые (2006)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше