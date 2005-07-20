Оповещения от Киноафиши
Сосед, соседка

Сосед, соседка

Voisins, voisines 18+
О фильме

Господин Малуф — пожилой алжирец, который приехал во Францию 40 лет назад, но до сих пор не обеспечил себе места на мусульманском кладбище. Мадам Масер — бойкая медсестра. У нее молодой муж-мусульманин, у которого тайный роман с соседкой по лестничной площадке. Пако Гарсия недавно вышел из тюрьмы. Наученный горьким опытом, он твердо намерен впредь не преступать закон. Все они живут в одном доме. И хоть сам дом и его обитатели на первый взгляд ничем не примечательны, они вдохновляют нового жильца, рэп-музыканта на творчество.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 20 июля 2005
Дата выхода
20 июля 2005 Франция
Бюджет €3 500 000
Производство Alhambra Films, Box Air Production, Caroline Productions
Другие названия
Voisins, voisines, Oikodomiko tetragono Mozart, Résidence Mozart
Режиссер
Малик Шибан
В ролях
Анемон
Фредерик Дифенталь
Фредерик Дифенталь
Жакки Берруайе
Жакки Берруайе
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
