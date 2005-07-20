Господин Малуф — пожилой алжирец, который приехал во Францию 40 лет назад, но до сих пор не обеспечил себе места на мусульманском кладбище. Мадам Масер — бойкая медсестра. У нее молодой муж-мусульманин, у которого тайный роман с соседкой по лестничной площадке. Пако Гарсия недавно вышел из тюрьмы. Наученный горьким опытом, он твердо намерен впредь не преступать закон. Все они живут в одном доме. И хоть сам дом и его обитатели на первый взгляд ничем не примечательны, они вдохновляют нового жильца, рэп-музыканта на творчество.

Развернуть