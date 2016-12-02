«Американская пастораль»: Рецензия Киноафиши

Революция начинается в деревне

«Американская пастораль» - режиссерское и актерское детище Юэна Макгрегора, стартовавшее в минувший четверг. Каким пикантным и революционным ли блюдом оказалась ожидаемая новинка и полнометражный дебют шотландца – попробуем разобраться.

Кадр из фильма "Американская пастораль"

В основу одноименного фильма лег роман Филипа Рота, ставший некогда жестким выпадом в сторону политического развития Америки. Не отпускающее после прочтения литературное произведение Рота – довольно трудно переводимая на язык кинематографа грамотная, ядовитая профанация. Макгрегор попытался перенести на экран собственное прочтение «Американской пасторали», придав картине скорее драматический и психологический контекст, нежели поставить во главу угла именно разрушение всегосударственное. «Американская пастораль» получилась скорее экзистенциальной лентой о разрушении судеб и личностей на фоне терактов, выстрелов и демонстраций конца 60-х.

Кадр из фильма "Американская пастораль"

Сеймур Ирвинг Левов (Юэн Макгрегор) – воплощение идеи «американской мечты»: семейный бизнес, доставшийся от отца, красавица – жена, которую Сеймур практически урвал – Доун, мисс Нью-Джерси. Сеймур и Доун – сошедшая парочка с глянцевых обложек, стать которой стремится каждый. Только в огромном богатом особняке на смену безмятежности приходит всепроникающее разрушение. Дочка Левов – Мерри, закладывает бомбу в одно из почтовых отделений пригорода, наперекор цитируемому Марксу начиная «революцию с деревни». Подорванным в итоге оказывается все: семейная идиллия Левов, судьба Сеймура, психологическое здоровье бившей мисс Нью-Джерси, приторная вера в светлое будущее. На смену «американской мечты» приходит почти самый страшный американский кошмар.

Кадр из фильма "Американская пастораль"

На воздух взлетает все: от семейного благополучия до мирного положения в стране. На окнах призывно красуется дрянная мешковина, гласящая «Здесь работают черные» под неразмеренный, призывный, марш свинца. Лилейная, истинная песнь – пастораль превращается в антитезу, вывернутую издевку над человеческим естеством. Поэзия мирной жизни превращается в агрессивное стихосложение бойни под американским флагом в дыму. Подчеркивают антиутопическую атмосферу пойманные Макгрегором кино-метафоры. В пластмассовой, вылизанной атмосфере уютного пригорода с пестрыми стильными домиками американский флаг развивается на фоне дыма и пепелища, словно реквием американскому благополучию. Доуна после новости о теракте, к которому причастна дочь, становится невменяемой, танцуя нагая среди швейных машин, пыли былых мечтаний, поднимающейся из-под заколоченных полов старого семейного бизнеса Левов.

Кадр из фильма "Американская пастораль"

Однако, сделать тонкую картину о человеческой драме и крахе политического строя Макгрегору не удается. Зато удается сполна передать драму отца семейства Левов: пройти путь человека с обложки до заколоченного, удушенного судьбой дочери и жены умершего. В «Американской пасторали» революционная феерия и дерзкий выпад отходят на второй план, позволяя раскрыться герою и актеру Макгрегору.

Кадр из фильма "Американская пастораль"

Операторская работа также дополняет общую гнетущую атмосферу фильма. Мир «Американской пасторали» мрачный, грузный, густой по цвету, словно плотное бархатное платье на прелестях литературного источника Рота. Сам по себе тяжелый мир литературного автора «Пасторали» передается через контрастный, жесткий свет, глубокие тени. Основное действие происходит ночью, в душных кабинетах или при едва горячей некогда в счастливом особняке лампе. В совокупности с выдержанным в бочке бурбона, тягучем словно нуга повествованием, картина все-таки приковывает к себе. Фильм не кажется затянутым, он скорее подчиняет зрителя собственному ритму, надвигаясь и обволакивая как истинная кинематографическая волна. Правда, место в зрительском кресле займут скорее любители поразмыслить над увиденным, те, для кого кино служит отправной точки для полочных философствований в депрессивных тонах, кем движет желание наслаждения человеческой драмой, переданной отличной актерской игрой.

Единственное, пожалуй, что нужно знать, чтобы понять точный укол «Американской Пасторали» – это то, что свет в этом фильме – будь это дневное время или солнечные лучи - появляется лишь в сценах царствия безумия человеческого и в завершающей сцене власти смерти, похорон Левова. Для Макгрегора это становится обобщающей метафорой фильма, чертой под режиссерским высказыванием, собственной точкой зрения на человека, стоящего, у края обрыва. «Американская пастораль» - история мечты, перекочевавшей в кошмар, песнь революции, резко перешедшей в человеческий сдавленный плач.

Шура Ломова

В российском прокате с 1 декабря 2016 года

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