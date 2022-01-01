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Киноафиша Дистрибьютеры Магнум Пикчерз

Прокатчик Магнум Пикчерз

О прокатчике

Основатель West Video Тигран Дохалов после банкротства компании создал новую под названием Magnum Pictures. Эта компания также осуществляет кинопрокатную деятельность и закупает зарубежный контент для российских зрителей. Частично релизы Magnum Pictures состоят из бывшего пакета West. Помимо этого компания также приобрела права на дистрибуцию новых фильмов.

В 2016 году, когда компания была основана, на экранах появились или появятся такие фильмы, как «Выбор», «Проклятие Спящей красавицы», «Франкенштейн», «Отцы и дочери» и другие. Напомним, что среди самых успешных релизов бывшей компании West, связанной с Magnum Pictures общим руководством, были несколько сиквелов «Сумерек», «Волк с Уолл-стрит» и «Парфюмер: История одного убийцы».

Фильмы
Выбор
Выбор
драма, мелодрама 2016, США
0.0
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Проклятие спящей красавицы
Проклятие спящей красавицы
фэнтези, триллер, детектив 2016, США
0.0
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Лихорадка
Лихорадка
ужасы 2016, США
0.0
Фотограф
Фотограф
триллер, драма 2016, США / Канада
0.0
Русалка
Русалка
мелодрама, драма, фэнтези, комедия 2016, Китай
0.0
Франкенштейн
Франкенштейн
триллер 2016, США / Германия
0.0
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Моя большая греческая свадьба 2
Моя большая греческая свадьба 2
комедия 2016, США
0.0
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Американская пастораль
Американская пастораль
драма 2016, США
0.0
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