Прокатчик Магнум Пикчерз

Основатель West Video Тигран Дохалов после банкротства компании создал новую под названием Magnum Pictures. Эта компания также осуществляет кинопрокатную деятельность и закупает зарубежный контент для российских зрителей. Частично релизы Magnum Pictures состоят из бывшего пакета West. Помимо этого компания также приобрела права на дистрибуцию новых фильмов.

В 2016 году, когда компания была основана, на экранах появились или появятся такие фильмы, как «Выбор», «Проклятие Спящей красавицы», «Франкенштейн», «Отцы и дочери» и другие. Напомним, что среди самых успешных релизов бывшей компании West, связанной с Magnum Pictures общим руководством, были несколько сиквелов «Сумерек», «Волк с Уолл-стрит» и «Парфюмер: История одного убийцы».