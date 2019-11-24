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Приключения желтого чемоданчика Приключения желтого чемоданчика
Киноафиша Фильмы Приключения желтого чемоданчика Отзывы о фильме «Приключения желтого чемоданчика»
Приключения желтого чемоданчика 1970 / СССР
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Приключения желтого чемоданчика»

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ninapasyakina 24 ноября 2019, 08:08
Оценка
Фильм очень хороший и добрый , я его смотрела и раньше несколько раз , всегда смотрю с большим удовольствием , играют известные актеры : Лебедев и Татьяна пельтцер и многие другие , почаще таких фильмов
24 ноября 2019, 08:08 Ответить
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