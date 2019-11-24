Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Приключения желтого чемоданчика
Отзывы о фильме «Приключения желтого чемоданчика»
Приключения желтого чемоданчика
1970 / СССР
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Приключения желтого чемоданчика»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
ninapasyakina
24 ноября 2019, 08:08
Оценка
Фильм очень хороший и добрый , я его смотрела и раньше несколько раз , всегда смотрю с большим удовольствием , играют известные актеры : Лебедев и Татьяна пельтцер и многие другие , почаще таких фильмов
24 ноября 2019, 08:08
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Кунг-фу жеребец
12 комментариев
Коты Эрмитажа
29 комментариев
Мегалодон
18 комментариев
Форсаж 10
25 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Беглец
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail