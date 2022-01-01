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Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика, 1970: актеры и роли
Приключения желтого чемоданчика
1970 / СССР
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Приключения желтого чемоданчика, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Илья Фрэз
Ilya Frez
В ролях
Татьяна Пельтцер
Tatyana Pelttser
Евгений Лебедев
Андрей Громов
Наталья Селезнева
Вика Чернакова
Евгений Весник
Yevgeny Vesnik
Виктор Тихонов
Борис Быстров
Лариса Тихонова
Larisa Tikhonova
Константин Кунтышев
Konstantin Kuntyshev
Александр Кавалеров
Игорь Воеводин
Рина Зеленая
Олег Попов
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