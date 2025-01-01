Братья Пилоты — легендарные советские сыщики, живущие и работающие в городе Энск. Однажды ночью неизвестный похищает из зоопарка города редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Задача по поиску слона и поимке преступника ложится на плечи братьев. Они выясняют, что за похищением стоит Карбофос — коварный браконьер и контрабандист, а также бывший хозяин Балдахина, который намерен вывезти слона из страны...
Город, где живет пара чокнутых колобков-детективов, где в поисках чего бы стянуть шляются усатый бандюга Карбофос и усатый ворюга Кот, где обитают полосатые слоны и гордые птицы, а также издают районную Кривду. Одним словом, полный дурдом! Ну и естественно, любая русская народная сказка начинается с простого и самого банального похищения слона. Ну, скажете вы, неужто мы не слышали, что все истории начинаются именно так...