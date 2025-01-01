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Следствие ведут Колобки

Sledstvie vedut Kolobki 18+
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О фильме

Братья Пилоты — легендарные советские сыщики, живущие и работающие в городе Энск. Однажды ночью неизвестный похищает из зоопарка города редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Задача по поиску слона и поимке преступника ложится на плечи братьев. Они выясняют, что за похищением стоит Карбофос — коварный браконьер и контрабандист, а также бывший хозяин Балдахина, который намерен вывезти слона из страны...

  • Фильм снят по мотивам повести-сказки Эдуарда Успенского “Похищение белого слона”.
  • Первая и вторая серии, продолжительностью 10 минут, создавались 9 месяцев.
  • Название мультфильма пародирует название популярного советского и российского детективного сериала “Следствие ведут ЗнаТоКи”.
  • Первая часть мультфильма была выпущена в 1986 году, вторая часть — в 1987 году.
  • Главные герои этого мультфильма появляются в других проектах студии “Пилот”: “Чердачок Фруттис”, “Академия собственных Ашибок или Братья Пилоты спасают Россию” и нескольких других.
  • Имя злодея, Карбофос — это название популярного в середине XX века бытового инсектицида.
  • В сценах в аэропорту можно дважды заметить капитана Врунгеля из мультфильма 1976 года “Приключения капитана Врунгеля”.

Город, где живет пара чокнутых колобков-детективов, где в поисках чего бы стянуть шляются усатый бандюга Карбофос и усатый ворюга Кот, где обитают полосатые слоны и гордые птицы, а также издают районную Кривду. Одним словом, полный дурдом! Ну и естественно, любая русская народная сказка начинается с простого и самого банального похищения слона. Ну, скажете вы, неужто мы не слышали, что все истории начинаются именно так...

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 января 1986
Производство Ekran
Другие названия
Sledstvie vedut Kolobki, Investigation Held by Kolobki, Следствие ведут Колобки, Слідство ведуть Колобки
Режиссер
Александр Татарский
Игорь Ковалев
В ролях
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Михаил Евдокимов
Алексей Птицын
Станислав Федосов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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