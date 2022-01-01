Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Илья Фрэз

Илья Фрэз

Ilya Frez
Илья Фрэз
Илья Фрэз Ilya Frez
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 сентября 1909
Возраст
84 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
23 июня 1994
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Илья Фрэз

Родился 2 сентября 1909 года. Смоленск, Россия.

Фильмография Илья Фрэз
Личное дело судьи Ивановой
Личное дело судьи Ивановой
драма 1985, СССР
7.0
Карантин
Карантин
семейный, комедия 1983, СССР
7.0
Вам и не снилось
Вам и не снилось
драма 1980, СССР
7.0
Хомут для маркиза
Хомут для маркиза
семейный, драма 1977, СССР
7.0
Это мы не проходили
Это мы не проходили
драма 1975, СССР
7.0
Чудак из 5 «Б»
Чудак из 5 «Б»
комедия, детский 1972, СССР
0.0
Чудак из пятого «Б»
Чудак из пятого «Б»
комедия, семейный 1972, СССР
7.0
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
семейный, комедия 1970, СССР
7.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши