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Илья Фрэз
Илья Фрэз
Ilya Frez
О персоне
Фильмография
Илья Фрэз
Ilya Frez
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Дата рождения
2 сентября 1909
Возраст
84 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
23 июня 1994
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Илья Фрэз
Родился 2 сентября 1909 года. Смоленск, Россия.
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Фильмография Илья Фрэз
Личное дело судьи Ивановой
драма
1985, СССР
7.0
Карантин
семейный, комедия
1983, СССР
7.0
Вам и не снилось
драма
1980, СССР
7.0
Хомут для маркиза
семейный, драма
1977, СССР
7.0
Это мы не проходили
драма
1975, СССР
7.0
Чудак из 5 «Б»
комедия, детский
1972, СССР
0.0
Чудак из пятого «Б»
комедия, семейный
1972, СССР
7.0
Приключения желтого чемоданчика
семейный, комедия
1970, СССР
7.0
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