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Сомнение Сомнение
Киноафиша Фильмы Сомнение Сомнение, 2008: актеры и роли
Doubt Сомнение 2008 / США
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19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Сомнение, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Патрик Шэнли Джон Патрик Шэнли John Patrick Shanley
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Ллойд Клэй Браун Джозеф Фостер Joseph Foster Бриджет Меган Кларк Майкл Рукис Поли Литт Мэттью Марвин Кэрри Престон Кэрри Престон Carrie Preston Лидия Джордан Lydia Jordan Молли Чиффер Molly Chiffer Эван Льюис Evan Lewis Джеки Браун Jacqui Brown
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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