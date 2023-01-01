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Сомнение
Сомнение, 2008: актеры и роли
Doubt
Сомнение
2008 / США
Трейлер
7.5
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Сомнение, 2008: актеры и роли
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Режиссер
Джон Патрик Шэнли
John Patrick Shanley
В ролях
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Эми Адамс
Amy Adams
Виола Дэвис
Viola Davis
Ллойд Клэй Браун
Джозеф Фостер
Joseph Foster
Бриджет Меган Кларк
Майкл Рукис
Поли Литт
Мэттью Марвин
Кэрри Престон
Carrie Preston
Лидия Джордан
Lydia Jordan
Молли Чиффер
Molly Chiffer
Эван Льюис
Evan Lewis
Джеки Браун
Jacqui Brown
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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Отзывы
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