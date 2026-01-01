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Кэрри Престон
Carrie Preston
Киноафиша
Персоны
Кэрри Престон
Кэрри Престон
Carrie Preston
Дата рождения
21 июня 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Мейкон, Джорджия, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Кэрри Престон
Родилась 21 июня 1967 года. Мейкон, Джорджия, США.
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8.4
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Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8.2
Хорошая борьба
драма
2017, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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