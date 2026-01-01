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Кэрри Престон
Кэрри Престон Carrie Preston
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Кэрри Престон

Carrie Preston

Дата рождения
21 июня 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Мейкон, Джорджия, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Кэрри Престон

Родилась 21 июня 1967 года. Мейкон, Джорджия, США.

Популярные фильмы

Хорошая жена 8.4
Хорошая жена (2009)
В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)
Хорошая борьба 8.2
Хорошая борьба (2017)

Фильмография Кэрри Престон

Элсбет 7.7
Элсбет
драма, криминал 2024, США
Оставленные 7.7
Оставленные The Holdovers
комедия, драма 2023, США
Смотреть трейлер
Два билета на Марс 5.5
Два билета на Марс Space Oddity
комедия, мелодрама, фантастика 2022, США
Смотреть трейлер
Ваша честь 7.4
Ваша честь
триллер 2020, США
Игра на выживание 5.8
Игра на выживание One of These Days
драма 2020, США / Германия
Рецензия
Когти 7.4
Когти
драма, комедия 2017, США
Брокмайр 7.8
Брокмайр
драма, комедия, спорт 2017, США
Хорошая борьба 8.2
Хорошая борьба
драма 2017, США
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Новости о Кэрри Престон
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