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Кэрри Престон
Кэрри Престон
Carrie Preston
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Кэрри Престон
Carrie Preston
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Дата рождения
21 июня 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Мейкон, Джорджия, США
Рост
163 см
Биография Кэрри Престон
Родилась 21 июня 1967 года. Мейкон, Джорджия, США.
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Фильмография Кэрри Престон
Игра на выживание
драма
2020, США / Германия
5.0
До костей
драма, комедия
2017, США
7.0
Сама жизнь
мелодрама
2014, США
6.0
То, что она сказала
комедия
2012, США
3.0
Что случилось с Вирджинией
драма
2010, США
5.0
Это вечернее солнце
драма
2009, США
7.0
Сомнение
драма
2008, США
7.0
Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия
2008, США / Испания
7.0
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5 октября 2018 00:08
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