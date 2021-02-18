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Джон Патрик Шэнли
Джон Патрик Шэнли
John Patrick Shanley
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Джон Патрик Шэнли
John Patrick Shanley
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Дата рождения
3 октября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Бронкс, США
Биография Джон Патрик Шэнли
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Фильмография Джон Патрик Шэнли
Дикая парочка
драма, мелодрама
2020, Ирландия
5.0
Сомнение
драма
2008, США
7.0
Джо против Вулкана
комедия
1990, США
6.0
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Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»?
11 февраля в российский прокат выходит романтическая комедия «Дикая парочка». Режиссер картины обладатель премии «Оскар» Джон Патрик Шэнли мечтал превратить свою пьесу «За пределами Маллингара» в кинофильм и подарить ему массу красивых локаций. Рассказываем, где же именно их отыскали.
Написать
18 февраля 2021 12:17
Эмили Блант и Джейми Дорнан в трейлере мелодрамы «Дикая парочка»
Премьера — зимой 2021 года.
Написать
11 ноября 2020 13:08
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