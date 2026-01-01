Меню
Награды и номинации фильма Сомнение
Награды и номинации фильма Сомнение 2008
Оскар 2009
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
