Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рок-волна
Фильмы похожие на Рок-волна
The Boat That Rocked
Рок-волна
2009 / Великобритания / Германия / Франция
Смотреть трейлер
7.4
Оцените
79
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Рок-волна
Вся информация о фильме
Танцуй отсюда!
комедия
2014, Великобритания
7.0
Ищу друга на конец света
комедия
2012, США
7.0
Отбросы
2011, Великобритания
5.0
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
драма, комедия
2011, США
6.0
В ожидании вечности
драма, мелодрама
2010, США
6.0
Фрост против Никсона
драма
2008, США
6.0
Дети Хуан Ши
исторический, драма
2008, Австралия / Китай / Германия
7.0
Сомнение
драма
2008, США
7.0
Беги, толстяк, беги
комедия
2007, Великобритания / США
7.0
Смерть на похоронах
комедия, драма
2007, США
7.0
Билли Эллиот
драма, комедия
2000, Великобритания / Франция
7.0
Мужской стриптиз
комедия, мюзикл
1997, Великобритания
7.0
Четыре свадьбы и одни похороны
комедия, драма, мелодрама
1994, Великобритания
7.0
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
7.0
В прямом эфире
комедия
2019, США
6.0
Папашина армия
комедия
2016, Великобритания
5.0
Freeвольная жизнь
комедия
2005, США
3.0
Дед Мороз вернулся
комедия
2021, Великобритания
4.0
Одноклассницы
комедия
2007, Великобритания
7.0
Обратная сторона правды
комедия
2009, США
7.0
Как выйти замуж за миллиардера
комедия
2010, Великобритания
7.0
Круэлла
комедия
2021, США
8.0
Истории семьи Майровиц
комедия
2017, США
6.0
Убить Хассельхоффа
комедия
2017, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить