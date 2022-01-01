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Дом для двоих Дом для двоих
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Дом для двоих, 2009

2009 / Россия
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О фильме

Настя и ее старший брат Миша во всем привыкли помогать друг другу, ведь с юных лет они остались совсем одни. Для сестры Михаил всегда был единственной опорой и поддержкой. Однако все поменялось после того, как Миша женился. В доме появилась еще одна женщина, а как известно, двум хозяйкам под одной крышей не ужиться. Настя во избежание размолвки с братом решает уехать в деревню.

Там она устраивается учительницей в школу и постепенно начинает налаживать новую жизнь. Судьба сводит ее с соседом Пашей, который помогает девушке обустроиться на незнакомом месте. Молодые люди постепенно сближаются, но тут в их жизни появляется Георгий Михайлович — влиятельный местный бизнесмен и спонсор школы…

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Алешечкин
В ролях
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
Римма Зюбина
Карина Разумовская
Карина Разумовская
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Постер фильма Дом для двоих 1 постер
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