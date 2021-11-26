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Любовь Соколова
Любовь Соколова
Lyubov Sokolova
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Любовь Соколова
Lyubov Sokolova
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Дата рождения
31 июля 1921
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
6 июня 2001
Карьера
Актриса
Биография Любовь Соколова
Родилась 31 июля 1921 года. Иваново-Вознесенск, Советская Россия (Иваново, Россия).
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Фильмография Любовь Соколова
Сыщик с плохим характером
семейный, детский, криминал
2003, Россия
0.0
Не послать ли нам... гонца?
комедия, драма, приключения
1998, Россия
6.0
Маша и звери
семейный, детский
1995, Россия
0.0
Курочка Ряба
комедия
1994, Россия / Франция
6.0
Несравненная
документальный
1993, Россия
0.0
Завещание Сталина
комедия, драма
1993, Россия
5.0
Автостоп
комедия, драма
1991, СССР / Италия / Швейцария
5.0
Авария — дочь мента
драма
1989, СССР
7.0
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Сколько лет было актерам в «Иронии судьбы»?
Самой старшей на съемочной площадке «Иронии судьбы, или С легким паром!» была актриса Любовь Добржанская, исполнившая роль Жениной мамы, – на момент съемок ей было 70 лет.
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26 ноября 2021 11:19
Как зовут актрису, которая сыграла маму Нади в «Иронии судьбы»?
Роль матери Нади Шевелевой исполнила Любовь Соколова.
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26 ноября 2021 10:39
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