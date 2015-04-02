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Хоттабыч Хоттабыч
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Хоттабыч 2006 / Россия
7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Хоттабыч»

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RomanS 2 апреля 2015, 12:51
Реально смешной фильм. Отмечали сегодня с женой двухлетие свадьбы и в конце вечера, честно говоря, планировали пойти на стриптиз а тут Хоттабыч крутить начали. Ну думаем девки-топлесс подождут, давай фильм пойдем поглядим, вдруг чего забавное. И не ошиблись. Лучшее из того, что смотрел в последнее время. Особенно понравился тот момент где "Слава Геннадию" в исполнении Спецназа.

И НЕ ПОЗДЫВАЙТЕ НА НАЧАЛО - САМАЯ РЖАЧНАЯ ЧАСТЬ ИЗ ВСЕГО ФИЛЬМА.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Serg 2 апреля 2015, 12:51
Хоттаб реально отжог!

Я смиялсо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Antony__ 2 апреля 2015, 12:51
Почему-то ещё никто такого не писал, странно.

Первая половина фильма - супер! Классные шутки, интересно. А потом, видимо, кончился бюджет... Со слова "Днк" - чушь полная...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
noj 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Antony__ от 19/08/2006 - 12:09:17




Не знаю почему не написал.

Всё так !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (temy4, 20/08/2006 - 23:38:24):Веселый фильмец

Один серьезный недочет тока нашел

В нвчале фильма, когда Гена (кажется) взломал сервер мелко-мягких, почему-то "приглашение" в кансоли ([[email protected] mazahaka]#) было никсовое а MS хостятся именно на виндовском сервере. проверял.





ни слова не поняла))) надо обязательно сходить ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Loo 2 апреля 2015, 12:51
Игра актёров отвратительная, шутки для тех кто закончил компьютерные курсы. Шутки в стиле "анШЛАК и Ко", в общем палево полное. Концепция фильма очень неплоха, но тема не раскрата никак ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Riddle, 21/08/2006 - 05:50:51):Отсюда и вывод: фильм может понравиться тем, кто знаком с компьютерами, серверами, чатами, электронной почтой, играми… можно еще много перечислять. Короче интернет комедия и фильм воспринимать нужно так, это ведь стёб.



Должно быть, это зависит от уровня околокомпьютерных знаний, чем ниже он, тем хуже воспринимается фильм. И вроде бы понятно все, и даже поначалу смешно, но в целом утомляет и вызывает недоумение. У меня в голове после просмотра крутилось одно слово: "бред..." Девушка Энни очень сильно раздражала каждую минуту своего экранного времени, и где они только ее нашли...

Я очень люблю фильм Йена Софтли "Хакеры", он устарел уже, но не растерял своего обаяния, "Хоттабычу" же до него как до луны.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
почему-то после вашего отзыва вспомнилось:



…“Идеальная женщина”, или “Женщина XXI века”, была последним шедевром Вована Трапезникова, исполненным в стиле наивного “героинового лубка”. Огромная картина, полтора на два метра, во всей красе воспроизвела мечту Трапезникова о подруге жизни каждого мужчины: в центре композиции – маленькая толстая женщина с квадратной головой, упирающейся прямо в пухлый живот мужчины (в отличие от собирательного образа модели, в слегка утрированном мужике легко можно было признать самого Вована). На квадратной голове дамы стояла кружка с пивом, об нее же, как о стойку бара, опирался нарисованный Трапезников. А “идеальная женщина” в это время делала Вовану самый банальный минет. Скабрезная картинка пользовалась большим успехом у мужчин и вызывала ярость женской половины группы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Roman12345 2 апреля 2015, 12:51
кому интересно .... фильм можно скачать здесь ---> funny-bone.pri.ee



причем по фтп ✊ требуется лишь зарегесрироваться на форуме
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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