Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хоттабыч
Отзывы о фильме «Хоттабыч»
Хоттабыч
2006 / Россия
7.4
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Хоттабыч»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
RomanS
2 апреля 2015, 12:51
Реально смешной фильм. Отмечали сегодня с женой двухлетие свадьбы и в конце вечера, честно говоря, планировали пойти на стриптиз а тут Хоттабыч крутить начали. Ну думаем девки-топлесс подождут, давай фильм пойдем поглядим, вдруг чего забавное. И не ошиблись. Лучшее из того, что смотрел в последнее время. Особенно понравился тот момент где "Слава Геннадию" в исполнении Спецназа.
И НЕ ПОЗДЫВАЙТЕ НА НАЧАЛО - САМАЯ РЖАЧНАЯ ЧАСТЬ ИЗ ВСЕГО ФИЛЬМА.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Serg
2 апреля 2015, 12:51
Хоттаб реально отжог!
Я смиялсо!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Antony__
2 апреля 2015, 12:51
Почему-то ещё никто такого не писал, странно.
Первая половина фильма - супер! Классные шутки, интересно. А потом, видимо, кончился бюджет... Со слова "Днк" - чушь полная...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
noj
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Antony__ от 19/08/2006 - 12:09:17
Не знаю почему не написал.
Всё так !
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
JP
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (temy4, 20/08/2006 - 23:38:24):
Веселый фильмец
Один серьезный недочет тока нашел
В нвчале фильма, когда Гена (кажется) взломал сервер мелко-мягких, почему-то "приглашение" в кансоли ([
[email protected]
mazahaka]#) было никсовое а MS хостятся именно на виндовском сервере. проверял.
✊
ни слова не поняла))) надо обязательно сходить ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Loo
2 апреля 2015, 12:51
Игра актёров отвратительная, шутки для тех кто закончил компьютерные курсы. Шутки в стиле "анШЛАК и Ко", в общем палево полное. Концепция фильма очень неплоха, но тема не раскрата никак ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
JP
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Riddle, 21/08/2006 - 05:50:51):
Отсюда и вывод: фильм может понравиться тем, кто знаком с компьютерами, серверами, чатами, электронной почтой, играми… можно еще много перечислять. Короче интернет комедия и фильм воспринимать нужно так, это ведь стёб.
Должно быть, это зависит от уровня околокомпьютерных знаний, чем ниже он, тем хуже воспринимается фильм. И вроде бы понятно все, и даже поначалу смешно, но в целом утомляет и вызывает недоумение. У меня в голове после просмотра крутилось одно слово: "бред..." Девушка Энни очень сильно раздражала каждую минуту своего экранного времени, и где они только ее нашли...
Я очень люблю фильм Йена Софтли "Хакеры", он устарел уже, но не растерял своего обаяния, "Хоттабычу" же до него как до луны.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
JP
2 апреля 2015, 12:51
почему-то после вашего отзыва вспомнилось:
…“Идеальная женщина”, или “Женщина XXI века”, была последним шедевром Вована Трапезникова, исполненным в стиле наивного “героинового лубка”. Огромная картина, полтора на два метра, во всей красе воспроизвела мечту Трапезникова о подруге жизни каждого мужчины: в центре композиции – маленькая толстая женщина с квадратной головой, упирающейся прямо в пухлый живот мужчины (в отличие от собирательного образа модели, в слегка утрированном мужике легко можно было признать самого Вована). На квадратной голове дамы стояла кружка с пивом, об нее же, как о стойку бара, опирался нарисованный Трапезников. А “идеальная женщина” в это время делала Вовану самый банальный минет. Скабрезная картинка пользовалась большим успехом у мужчин и вызывала ярость женской половины группы.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Roman12345
2 апреля 2015, 12:51
кому интересно .... фильм можно скачать здесь ---> funny-bone.pri.ee
причем по фтп ✊ требуется лишь зарегесрироваться на форуме
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Праведник
57 комментариев
Сын
4 комментария
Мой любимый призрак
4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
5 комментариев
Руками
4 комментария
Ночь в магазине ужастиков
26 комментариев
Дети Катрины
2 комментария
Чинк: Хвостатый детектив
7 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
И НЕ ПОЗДЫВАЙТЕ НА НАЧАЛО - САМАЯ РЖАЧНАЯ ЧАСТЬ ИЗ ВСЕГО ФИЛЬМА.
Я смиялсо!
Первая половина фильма - супер! Классные шутки, интересно. А потом, видимо, кончился бюджет... Со слова "Днк" - чушь полная...
Не знаю почему не написал.
Всё так !
Один серьезный недочет тока нашел
В нвчале фильма, когда Гена (кажется) взломал сервер мелко-мягких, почему-то "приглашение" в кансоли ([[email protected] mazahaka]#) было никсовое а MS хостятся именно на виндовском сервере. проверял.
✊
ни слова не поняла))) надо обязательно сходить ✊
Должно быть, это зависит от уровня околокомпьютерных знаний, чем ниже он, тем хуже воспринимается фильм. И вроде бы понятно все, и даже поначалу смешно, но в целом утомляет и вызывает недоумение. У меня в голове после просмотра крутилось одно слово: "бред..." Девушка Энни очень сильно раздражала каждую минуту своего экранного времени, и где они только ее нашли...
Я очень люблю фильм Йена Софтли "Хакеры", он устарел уже, но не растерял своего обаяния, "Хоттабычу" же до него как до луны.
…“Идеальная женщина”, или “Женщина XXI века”, была последним шедевром Вована Трапезникова, исполненным в стиле наивного “героинового лубка”. Огромная картина, полтора на два метра, во всей красе воспроизвела мечту Трапезникова о подруге жизни каждого мужчины: в центре композиции – маленькая толстая женщина с квадратной головой, упирающейся прямо в пухлый живот мужчины (в отличие от собирательного образа модели, в слегка утрированном мужике легко можно было признать самого Вована). На квадратной голове дамы стояла кружка с пивом, об нее же, как о стойку бара, опирался нарисованный Трапезников. А “идеальная женщина” в это время делала Вовану самый банальный минет. Скабрезная картинка пользовалась большим успехом у мужчин и вызывала ярость женской половины группы.
причем по фтп ✊ требуется лишь зарегесрироваться на форуме
Авторизация по e-mail