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Крис Лемке
Крис Лемке
Kris Lemche
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Крис Лемке
Kris Lemche
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Дата рождения
23 февраля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Крис Лемке
Родился 23 февраля 1978 года. Брэмптон, Онтарио, Канада.
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Фильмография Крис Лемке
Они наблюдают
триллер, ужасы
2016, США / Румыния
5.0
Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы
2006, Германия / США
7.0
Оборотень
драма, фэнтези, ужасы
2000, Канада
6.0
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