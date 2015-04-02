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Пункт назначения 3
Отзывы о фильме «Пункт назначения 3»
Final Destination 3
Пункт назначения 3
2006 / Германия / США
7.2
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Girl from hell
2 апреля 2015, 12:51
сюжет высосан из пальца!рулит только сцена с солярием!!!они блин даже не развили тему 2части(во2 люди хоть как-то пытались избежать смерти),а тут просто дохнут как мухи
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Веня
2 апреля 2015, 12:51
Признайтесь,что вы все просто переросли этот фильм.Повзрослели малость и уже не те ощущения, как от первой и второй части.Вот и всё.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ВЕНЯ
2 апреля 2015, 12:51
ТОЛЬКО ДОМА,НО С ХОРОШЕЙ КОПИЕЙ
2 апреля 2015, 12:51
0
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Маргуся
2 апреля 2015, 12:51
а мне лично понравилось!
Посмотрели вчера в кинотеатре часть 3
прикольно!
конечно солярий понравился!
как тут уже написали: "Взвейтесь кострами!" ✊
а после в этот же вечер посмотрели часть 2
и что-то не торкнуло..
Короче идите смотрите! Фильмец неплохой!✊
Маша.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Manny
2 апреля 2015, 12:51
не, классно. если честно, я просто от фильмов такого плана большего не ожидалла. вот уже который раз не очень могу понять: было задумано что-то типа пародиии или так вышло..✊ Но я в любом случае воспринимаю эти фильмы как черную комедию...✊ Серьезно воспринимать все равно не получается. многие моменты и фразы просто нелепые. Да ну и что!!! Надо проще воспринимать такие фильмы!✊
Как например: "...Хм. Он падает с лестницы. Веревочной. А может он повесился?.." и тут же Спанч Боб. Он то откуда взялся???
лишний разок поржать не вредно.✊
ну солярий - это жесть! только как эта полочка сумела пролезть между двумя соляриями - нинаю. весь зал в покатуху.
И ПОЖАЛУЙСТА: ОБЪЯСНИТЕ МНЕ КОНЕЦ!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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ШУРИК
2 апреля 2015, 12:51
КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ! В КИНОТЕАТРЕ СМОТРЕТЬ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЙ!
2 апреля 2015, 12:51
0
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ДЕН
2 апреля 2015, 12:51
Если понравились первая и вторая части, то этот фильм тоже понравится, домой надо тоже купить для коллекции. Советую посмотреть
2 апреля 2015, 12:51
0
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кхм..
2 апреля 2015, 12:51
а мне не понравилось... 1ую и 2ую части смотрела давно, 3ю ждала с нетерпением, наверно, почти год! разочарована((
Вместо интриги - сплошные смерти, причем убивают всех подряд и без разбору((
Енто я че-то забыла, или в прошлых частях умирали только "нужные"? Здесь же гибнут все, кто случаино оказался рядом=) Допустим, сцена в метро - должны были умереть трое, а что в итоге? целый тоннель трупов... бред
по идее захватывающий фильм, а превратился в сплошную кровь((
бррррррррр
2 апреля 2015, 12:51
0
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Manny
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bastard от 14/04/2006 - 09:46:45
если так серьезно относиться к подобным фильмам, никакого кайфа не получишь..! Насчет полки я уже говорила - глупо конечно, но что дедать? Забить и ржать!
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Посмотрели вчера в кинотеатре часть 3
прикольно!
конечно солярий понравился!
как тут уже написали: "Взвейтесь кострами!" ✊
а после в этот же вечер посмотрели часть 2
и что-то не торкнуло..
Короче идите смотрите! Фильмец неплохой!✊
Маша.
Как например: "...Хм. Он падает с лестницы. Веревочной. А может он повесился?.." и тут же Спанч Боб. Он то откуда взялся??? лишний разок поржать не вредно.✊
ну солярий - это жесть! только как эта полочка сумела пролезть между двумя соляриями - нинаю. весь зал в покатуху.
И ПОЖАЛУЙСТА: ОБЪЯСНИТЕ МНЕ КОНЕЦ!!!!!!!✊
Вместо интриги - сплошные смерти, причем убивают всех подряд и без разбору((
Енто я че-то забыла, или в прошлых частях умирали только "нужные"? Здесь же гибнут все, кто случаино оказался рядом=) Допустим, сцена в метро - должны были умереть трое, а что в итоге? целый тоннель трупов... бред
по идее захватывающий фильм, а превратился в сплошную кровь((
бррррррррр
если так серьезно относиться к подобным фильмам, никакого кайфа не получишь..! Насчет полки я уже говорила - глупо конечно, но что дедать? Забить и ржать!
✊
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