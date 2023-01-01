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Доброй ночи и удачи Доброй ночи и удачи
Киноафиша Фильмы Доброй ночи и удачи Доброй ночи и удачи, 2005: актеры и роли
Good Night, and Good Luck. Доброй ночи и удачи 2005 / США / Япония / Франция / Великобритания
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Доброй ночи и удачи, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney
В ролях
Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Фрэнк Ланджелла Фрэнк Ланджелла Frank Langella Роберт Джон Берк Роберт Джон Берк Robert John Burke Алекс Борстайн Мэтт Росс Мэтт Росс Matt Ross Рэй Уайз Рэй Уайз Ray Wise Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels
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