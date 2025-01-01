Меню
Киноафиша Фильмы Доброй ночи и удачи Награды и номинации фильма Доброй ночи и удачи

Награды и номинации фильма Доброй ночи и удачи 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005 Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший актер
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Competition
Победитель
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Победитель
Competition
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
