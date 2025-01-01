Меню
Фильмы
Доброй ночи и удачи
Награды и номинации фильма Доброй ночи и удачи
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 2006
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший актер
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Competition
Победитель
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Победитель
Competition
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
